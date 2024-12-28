Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 09:27

«Ведомости»: На предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21

На складах ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) к концу 2024 года накопилось более 20 недостроенных ближнемагистральных самолётов SJ-100 и столько же среднемагистральных МС-21. Об этом со ссылкой на представителя ОАК пишут «Ведомости».

Отсутствие российских аналогов иностранных запчастей не позволяет завершить строительство. Было принято решение частично собрать технику и доделать всё после появления нужного материала. Для SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 из-за недостойных показателей на стенде, поэтому испытания остальных систем проводят на самолёте с франко-российским двигателем SaM-146. Партнеры отказались от поставок и обслуживания моторов после начала конфликта на Украине.

В проекте МС-21 применялись американские двигатели Pratt & Whitney. В итоге их удалось заменить на ПД-14, но самолёт в серию так и не попал из-за отсутствия иных составляющих. Новое оборудование утяжелило технику, что вдвое сокращает дальность полёта.

В ОАК убедили в безопасности полётов на SSJ-100
В ОАК убедили в безопасности полётов на SSJ-100

Ранее сообщалось, что специалисты ПАО «Яковлев» в сотрудничестве с инженерами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) завершили разработку системы автоматического управления (САУ) для российского самолёта SJ-100.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / danm12

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar