«Ведомости»: На предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21

На складах ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) к концу 2024 года накопилось более 20 недостроенных ближнемагистральных самолётов SJ-100 и столько же среднемагистральных МС-21. Об этом со ссылкой на представителя ОАК пишут «Ведомости».

Отсутствие российских аналогов иностранных запчастей не позволяет завершить строительство. Было принято решение частично собрать технику и доделать всё после появления нужного материала. Для SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 из-за недостойных показателей на стенде, поэтому испытания остальных систем проводят на самолёте с франко-российским двигателем SaM-146. Партнеры отказались от поставок и обслуживания моторов после начала конфликта на Украине.

В проекте МС-21 применялись американские двигатели Pratt & Whitney. В итоге их удалось заменить на ПД-14, но самолёт в серию так и не попал из-за отсутствия иных составляющих. Новое оборудование утяжелило технику, что вдвое сокращает дальность полёта.