Топ-менеджеры «Яковлева» и «Туполева» покидают посты

Свои посты покинут генеральный директор компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор предприятия «Туполев» Константин Тимофеев. Об этом сообщили на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Функции управления деятельностью ПАО «Яковлев» будет выполнять непосредственно генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев». В свою очередь, полномочия единоличного исполнительного органа АО «Туполев» ранее были переданы в ОАК», – рассказали представители корпорации.

Кроме того, было принято решение передать управление гражданскими программами на уровень корпоративного центра ОАК. Шаг направлен на ускорение реализации задач по импортозамещению, сертификации и запуску серийного производства российских гражданских самолётов.