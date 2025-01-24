Серийное производство самолёта МС-21 начнётся в следующем году

Серийное производство российского самолёта МС-21 запланировано на 2026 год, а в этом году Ростех рассчитывает завершить сертификационные испытания. Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Мы должны завершить все сертификационные испытания. Я надеюсь, что в этом году мы завершим все полеты. Их предстоит выполнить довольно много. А с начала следующего года начнется серийное производство», — добавил он.