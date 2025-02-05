«Можно оспорить»: Адвокат оценил риски узаконивания устных завещаний бойцов СВО

Устное завещание для участников спецоперации (СВО) можно узаконить, если в будущем нотариус «переложит» его на бумагу, и документ не будет противоречить российскому законодательству. В противном случае завещание можно оспорить, рассказал Life.ru адвокат Александр Добровинский.

Я считаю, что если рассматривать возможность устной формы завещания, то исключительно для участников СВО — в случае, когда, действительно, невозможно сходить к нотариусу, и можно только надиктовать завещание на диктофон и прочее. Александр Добровинский Адвокат

Тем не менее такое завещание подлежит оспариванию: голос не звучит так, как должно, или же запись была произведена под давлением, отметил Добровинский. К примеру, когда сослуживец приставил пистолет к виску и вынудил передать имущество на себя или своих детей, объяснил специалист. В подобной ситуации, по его мнению, нотариусом должен выступить капеллан или командир.

«Но, вообще, отправляясь в такого рода опасные экспедиции лучше, конечно, заранее предусмотреть такую ситуацию и сходить к нотариусу. Потому что, к сожалению, смерть — это часть жизни», — подытожил адвокат.