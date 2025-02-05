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5 февраля, 16:31

«Можно оспорить»: Адвокат оценил риски узаконивания устных завещаний бойцов СВО

Адвокат Добровинский: Устные завещания для участников СВО можно оспорить

Устное завещание для участников спецоперации (СВО) можно узаконить, если в будущем нотариус «переложит» его на бумагу, и документ не будет противоречить российскому законодательству. В противном случае завещание можно оспорить, рассказал Life.ru адвокат Александр Добровинский.

Я считаю, что если рассматривать возможность устной формы завещания, то исключительно для участников СВО — в случае, когда, действительно, невозможно сходить к нотариусу, и можно только надиктовать завещание на диктофон и прочее.

Александр Добровинский

Адвокат

Я считаю, что если рассматривать возможность устной формы завещания, то исключительно для участников СВО — в случае, когда, действительно, невозможно сходить к нотариусу, и можно только надиктовать завещание на диктофон и прочее.
Я считаю, что если рассматривать возможность устной формы завещания, то исключительно для участников СВО — в случае, когда, действительно, невозможно сходить к нотариусу, и можно только надиктовать завещание на диктофон и прочее.

Тем не менее такое завещание подлежит оспариванию: голос не звучит так, как должно, или же запись была произведена под давлением, отметил Добровинский. К примеру, когда сослуживец приставил пистолет к виску и вынудил передать имущество на себя или своих детей, объяснил специалист. В подобной ситуации, по его мнению, нотариусом должен выступить капеллан или командир.

«Но, вообще, отправляясь в такого рода опасные экспедиции лучше, конечно, заранее предусмотреть такую ситуацию и сходить к нотариусу. Потому что, к сожалению, смерть — это часть жизни», — подытожил адвокат.

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Ранее Life.ru писал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила узаконить устные завещания для участников СВО. По словам омбудсмена, это право особенно актуально для военных, которые попали в плен.

Обложка ©

Freepik / drobotdean

Ольга Годуненко
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