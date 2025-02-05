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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 февраля, 13:47

Москалькова предложила узаконить устные завещания для участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой внесения в законодательство возможности устного составления завещания. Данным правом, согласно предложению, смогут воспользоваться участники спецоперации (СВО).

«Предложение, которое мне кажется заслуживающим внимания и интересным, связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня она законодательством не предусмотрена», — сказала Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате, где обсуждалось совершенствование бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

По мнению омбудсмена, право особенно актуально для военнослужащих, которые попали в плен. В ряде случаев у них есть возможность выйти на связь посредством видеоконференции. Москалькова подчеркнула, что подобная практика уже закреплена в законодательстве ряда стран.

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А ранее Life.ru писал, что для фронтовых священников на СВО потребовали статус ветеранов боевых действий. Служители церкви, отправляющиеся в зону СВО, действуют не только как утешители душ, но и как символы стойкости и веры. В РПЦ поддержали эту идею.

Обложка ©

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Павел Дюков

Мария Любицкая
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