Москалькова предложила узаконить устные завещания для участников СВО
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой внесения в законодательство возможности устного составления завещания. Данным правом, согласно предложению, смогут воспользоваться участники спецоперации (СВО).
«Предложение, которое мне кажется заслуживающим внимания и интересным, связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня она законодательством не предусмотрена», — сказала Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате, где обсуждалось совершенствование бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.
По мнению омбудсмена, право особенно актуально для военнослужащих, которые попали в плен. В ряде случаев у них есть возможность выйти на связь посредством видеоконференции. Москалькова подчеркнула, что подобная практика уже закреплена в законодательстве ряда стран.
А ранее Life.ru писал, что для фронтовых священников на СВО потребовали статус ветеранов боевых действий. Служители церкви, отправляющиеся в зону СВО, действуют не только как утешители душ, но и как символы стойкости и веры. В РПЦ поддержали эту идею.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Павел Дюков