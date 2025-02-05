Москалькова предложила узаконить устные завещания для участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой внесения в законодательство возможности устного составления завещания. Данным правом, согласно предложению, смогут воспользоваться участники спецоперации (СВО).

«Предложение, которое мне кажется заслуживающим внимания и интересным, связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня она законодательством не предусмотрена», — сказала Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате, где обсуждалось совершенствование бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

По мнению омбудсмена, право особенно актуально для военнослужащих, которые попали в плен. В ряде случаев у них есть возможность выйти на связь посредством видеоконференции. Москалькова подчеркнула, что подобная практика уже закреплена в законодательстве ряда стран.