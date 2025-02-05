Томская прокуратура помогла участнику СВО получить медицинскую помощь

Прокуратура Октябрьского района города Томска оказала помощь участнику специальной военной операции, которому отказали в медицинской помощи в местной больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По имеющимся данным, мужчина получил ранения во время выполнения боевого задания. Прибыв в Томск, он обратился в городскую больницу с просьбой о проведении операции, но администрация медучреждения отказала ему, потребовав дополнительные документы и направления.

После этого военнослужащий обратился в прокуратуру, которая инициировала проверку работы больницы. В результате необходимых мер участнику СВО была оперативно проведена нужная операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении.