В Китае 80-летний холостяк стал «отцом» для 700 детей

80-летний Ван Ванлинь из Китая стал «отцом» для более 700 детей по всей стране, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Житель города Ханчжоу никогда не был женат, у него нет собственных детей, но он помог сотням чужих. Историю про удивительного человека рассказала газета South China Morning Post.

В 1979 году мужчина начал помогать беспризорникам на улице. Так, когда ему было 34 года, он встретил 15-летнего подростка, который дрожал от холода. Мальчика обманом заманили из его родного города в провинции Цзянсу на угольную шахту в соседнем городе, откуда он вскоре сбежал. Ванлинь пригласил парня к себе домой, а после купил ему билет на поезд, чтобы он мог вернуться к родным.

С тех самых пор мужчина начал помогать детям, давать им кров и заботу. При этом жизнь самого китайца нельзя назвать лёгкой. В молодости сосед несправедливо обвинил его в краже наручных часов, после этого он 16 лет находился на ферме, где занимался трудовым перевоспитанием.

Ванлинь ищет на улице бездомных молодых людей, предлагает им свою квартиру в качестве убежища и на свои деньги покупает им еду и билеты на поезд домой. В ответ мужчина просит лишь прислать письмо с сообщением об их безопасности. Он также усыновил десятки детей, которые так и не смогли вернуться к родным.