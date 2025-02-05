Щиты, мечи и саги древних скифов: Life.ru публикует кадры с премьеры этно-оперы «Князь Владимир»

Звон кольчуг, блеск мечей и кровавые сражения — сегодня, 5 февраля, в Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир». Зрителей погрузили в атмосферу Древней Руси и предложили им проследить трансформацию князя Владимира от викинга-язычника до крестителя Руси. Эта роль в постановке досталась певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Life.ru поделился красочными кадрами с выступления.

Видеорепортаж с премьеры этно-оперы «Князь Владимир». Видео © Life.ru

Премьера приурочена к 65-летнему юбилею композитора Игоря Матвиенко, который исполнил в постановке роль героя скандинавских мифов Одина. Вместе с ним на сцену Кремлёвского дворца вышли народный артист России Николай Расторгуев в образе первого христианского мученика на Руси Фёдора, а также Асият Сайгидова в роли возлюбленной князя Рогнеды.

Этно-опера «Князь Владимир» в Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

Этно-опера «Князь Владимир» в Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

Основой для сюжета послужили саги древних скифов и скандинавов. Композитор оперы Матвиенко сплёл воедино древнеисландские лирические мотивы и рок-музыку. Дополняют колорит оперы костюмы, выполненные в стиле Х века, артисты балета Илзе Лиепы, музыканты группы «Любэ», нордик-фолк-группа «Ледъ» и высокотехнологичные декорации.

Этно-опера «Князь Владимир» в Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

Этно-опера «Князь Владимир» в Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru

На реализацию проекта было выделено более 122,7 миллиона рублей. Порядка 67,7 миллиона направил Президентский фонд культурных инициатив. Выступления пройдут в Кремлёвском дворце 5 и 6 февраля. Затем труппа артистов выступит в Санкт-Петербурге, на площадке Ледового дворца.

Этно-опера «Князь Владимир» в Кремлёвском дворце. Фото © Life.ru