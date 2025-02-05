Ещё одна страна вслед за США решила покинуть Совет ООН по правам человека
Глава МИД Саар: Израиль решил покинуть Совет ООН по правам человека
Израиль вслед за США решил покинуть Совет ООН по правам человека. Такое решение озвучил глава МИД страны Гидеон Саар. Он указал, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выходе из организации.
«Израиль присоединяется к Соединённым Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН. <...> ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, вместо этого одержимо демонизируя единственную демократию на Ближнем Востоке в виде Израиля», — сказал он в разговоре с журналистами.
Напомним, что ранее Трамп подписал указ о выходе страны из двух организаций при ООН — Совета по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Также американский лидер подписал указ о применении максимального давления против Ирана.
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