В Кишинёве задержан брат экс-президента Молдавии Додона

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии задержали Александра Додона, брата бывшего президента республики Игоря Додона, по его возвращении из России, где он занимался бизнесом. Информация об этом была передана телеканалом ТВ-8, который имеет близкие связи с нынешним молдавским лидером Майей Санду. Заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Василий Плеван в разговоре с журналистами подтвердил задержание.

«Додон сейчас находится в изоляторе Национального центра борьбы с коррупцией», — сказал Плеван.

По его словам, Додона подозревают в незаконном обогащении, однако дополнительные детали о деле пока не раскрыты. На этой неделе Игорь Додон, брат задержанного и бывший президент страны, выступил с призывом к отставке действующего президента Майи Санду, а также предложил распустить парламент, контролируемый правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Он обвинил их в том, что они способствовали возникновению серьёзного кризиса в стране.

Додон также предупреждал, что Санду начала реформу прокуратуры с целью развязать репрессии против оппозиции перед предстоящими парламентскими выборами, которые её партия, согласно последним опросам, проигрывает.