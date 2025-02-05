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Регион
5 февраля, 19:04

В Кишинёве задержан брат экс-президента Молдавии Додона

ТВ-8: В Кишинёве задержали брата экс-президента Молдавии Додона

Александр Додон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dodon.alexandru

Александр Додон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dodon.alexandru

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии задержали Александра Додона, брата бывшего президента республики Игоря Додона, по его возвращении из России, где он занимался бизнесом. Информация об этом была передана телеканалом ТВ-8, который имеет близкие связи с нынешним молдавским лидером Майей Санду. Заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Василий Плеван в разговоре с журналистами подтвердил задержание.

«Додон сейчас находится в изоляторе Национального центра борьбы с коррупцией», — сказал Плеван.

По его словам, Додона подозревают в незаконном обогащении, однако дополнительные детали о деле пока не раскрыты. На этой неделе Игорь Додон, брат задержанного и бывший президент страны, выступил с призывом к отставке действующего президента Майи Санду, а также предложил распустить парламент, контролируемый правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Он обвинил их в том, что они способствовали возникновению серьёзного кризиса в стране.

Додон также предупреждал, что Санду начала реформу прокуратуры с целью развязать репрессии против оппозиции перед предстоящими парламентскими выборами, которые её партия, согласно последним опросам, проигрывает.

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Также ранее Игорь Додон выразил критическое мнение о визите Санду в Брюссель. Он подчеркнул, что такие поездки, ограничивающиеся протокольными встречами и фотосессиями, в условиях энергетического кризиса в стране лишь подчеркивают истинное отношение власти к народу. Додон считает, что в текущей ситуации Санду следовало бы отправиться в Москву для более продуктивных переговоров.

Наталья Демьянова
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