Режиссёр из Петербурга Юлия Зорькина получила «порно-Оскар» в Лас-Вегасе

Также 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга была номинирована на «Женщину года в индустрии для взрослых», но уступила другой конкурсантке. На старте своей карьеры Юлия Зорькина сама снималась в фильмах под псевдонимом Juliana Grandi. Затем она взялась за создание картин, которых в её портфолио уже более 30. Всего в коллекции россиянки девять наград, в том числе три «порно-Оскара».