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Регион
5 февраля, 19:49

Режиссёр из Петербурга Юлия Зорькина получила «порно-Оскар» в Лас-Вегасе

Юлия Зорькина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thesuperjul

Юлия Зорькина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thesuperjul

Россиянка Юлия Зорькина стала победительницей в номинации «Лучшее режиссёрское портфолио — иностранные фильмы» на церемонии AVN Awards 2025 в Лас-Вегасе. Это уже третий «порно-Оскар» в её карьере.

Также 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга была номинирована на «Женщину года в индустрии для взрослых», но уступила другой конкурсантке. На старте своей карьеры Юлия Зорькина сама снималась в фильмах под псевдонимом Juliana Grandi. Затем она взялась за создание картин, которых в её портфолио уже более 30. Всего в коллекции россиянки девять наград, в том числе три «порно-Оскара».

Юлия родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Сейчас она живёт и работает в Будапеште.

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А в Лос-Анджелесе недавно прогремела 67-я церемония вручения премий «Грэмми». Мероприятие не обошлось без громких скандалов с участием голливудских звёзд.

Антон Голыбин
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