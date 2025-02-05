Режиссёр из Петербурга Юлия Зорькина получила «порно-Оскар» в Лас-Вегасе
Юлия Зорькина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thesuperjul
Россиянка Юлия Зорькина стала победительницей в номинации «Лучшее режиссёрское портфолио — иностранные фильмы» на церемонии AVN Awards 2025 в Лас-Вегасе. Это уже третий «порно-Оскар» в её карьере.
Также 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга была номинирована на «Женщину года в индустрии для взрослых», но уступила другой конкурсантке. На старте своей карьеры Юлия Зорькина сама снималась в фильмах под псевдонимом Juliana Grandi. Затем она взялась за создание картин, которых в её портфолио уже более 30. Всего в коллекции россиянки девять наград, в том числе три «порно-Оскара».
Юлия родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Сейчас она живёт и работает в Будапеште.
А в Лос-Анджелесе недавно прогремела 67-я церемония вручения премий «Грэмми». Мероприятие не обошлось без громких скандалов с участием голливудских звёзд.