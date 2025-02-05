Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации. Приём и отправка воздушных судов приостановлены с 21:38 в целях безопасности.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — гласит сообщение.
Напомним, что 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод. Обломки сбитых дронов жители региона находят до сих пор.
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