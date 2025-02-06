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6 февраля, 04:00

Хранить нельзя выкидывать: Life.ru выяснил, сколько россиян страдает от синдрома Плюшкина

Опрос: Каждый третий россиянин хранит ненужные вещи из жалости

Две из трёх женщин (65%) не выбрасывают ненужные вещи, которыми давно никто не пользуется. Среди мужчин этот показатель выше — 76%. Как стало известно Life.ru, чаще всего россияне становятся барахольщиками, так как им попросту жалко относить старьё на мусорку. Этот вариант выбрал каждый третий (29%) участник опроса.

По данным исследования компании Level Group, ещё 28% хранят ненужные вещи из-за отсутствия времени для их сортировки и отбраковки. А 16% продолжают упорно верить, что они ещё пригодятся. Лишь 13% сразу отправляют всё лишнее в ведро.

Чаще всего старью отводят место в гардеробных, кладовках и других местах в квартире. Такой вариант выбрали 66% респондентов. 15% засоряют им балконы, 11% — дачи, а 4% — гаражи. Находятся и те, кто арендует для ненужных вещей отдельный склад (2%).

Большинство противников накопительства избавляются от всего лишнего по мере необходимости, не откладывая на особый случай (40%). Некоторые проводят ревизию в конце года, чтобы встретить Новый год с минимальным багажом (22%), а 15% занимаются расхламлением после праздников. И лишь 10% находят время на эту процедуру ежемесячно.

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Ранее россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков. Чаще всего доплачивать за «потолстевший» чемодан приходится любителям накупать сувениры и подарки, а иногда причиной переплат становятся фрукты и даже камни с берега океана.

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Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Ольга Годуненко
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