Три жилых дома пострадали в Херсонской области из-за атаки дронов ВСУ

Три жилых дома были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Херсонскую область. О последствиях ударов сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, боевики киевского режима атаковали город Геническ вечером 5 февраля. В результате удара по улице Центральной повреждены кровли домов, выбиты окна, а также пострадал легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и раненых. 15 человек были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

Губернатор назвал инцидент «очередным военным преступлением киевского режима», подчеркнув, что такие удары направлены против мирных жителей.

«Эти удары — агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу», — добавил он.