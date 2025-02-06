Три жилых дома пострадали в Херсонской области из-за атаки дронов ВСУ
Три жилых дома были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Херсонскую область. О последствиях ударов сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, боевики киевского режима атаковали город Геническ вечером 5 февраля. В результате удара по улице Центральной повреждены кровли домов, выбиты окна, а также пострадал легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и раненых. 15 человек были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.
Губернатор назвал инцидент «очередным военным преступлением киевского режима», подчеркнув, что такие удары направлены против мирных жителей.
«Эти удары — агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу», — добавил он.
Об отражении атаки беспилотников вечером 5 февраля сообщили и власти Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края. Местные жители слышали несколько громких взрывов, также есть информация о возгорании в районе аэропорта.
Telegram / Минобороны России