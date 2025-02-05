В России ожидается подорожание окон из-за удара дрона ВСУ

В России ожидается подорожание пластиковых окон на пять-семь процентов после пожара на производстве ПВХ из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Oknamedia.

Завод «РусВинил» в Кстово Нижегородской области является одним из основных производителей ПВХ-С для производства окон. Из-за остановки работы может случиться некоторый дефицит и рост цен. Осложняется ситуация малыми запасами у организации из-за низкого сезона. Предполагается, что товаров хватит на пару месяцев.