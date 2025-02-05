В России ожидается подорожание окон из-за удара дрона ВСУ
Oknamedia: Пластиковые окна в России подорожают на 5-7 % из-за пожара на заводе
В России ожидается подорожание пластиковых окон на пять-семь процентов после пожара на производстве ПВХ из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Oknamedia.
Завод «РусВинил» в Кстово Нижегородской области является одним из основных производителей ПВХ-С для производства окон. Из-за остановки работы может случиться некоторый дефицит и рост цен. Осложняется ситуация малыми запасами у организации из-за низкого сезона. Предполагается, что товаров хватит на пару месяцев.
Если завод не восстановит производство, окна в России могут стать дороже на пять-семь процентов. Ситуацию может выправить ввоз китайского ПВХ, но до первых поступлений пройдёт порядка двух-трёх месяцев.
Напомним, пожар разгорелся на территории «Сибур-Кстово» 29 января после падения вражеского беспилотника. Ликвидировать возгорание сотрудникам МЧС удалось лишь спустя два дня. Вскоре сообщили об остановке отгрузки товара.
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