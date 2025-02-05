Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 15:02

В России ожидается подорожание окон из-за удара дрона ВСУ

Oknamedia: Пластиковые окна в России подорожают на 5-7 % из-за пожара на заводе

В России ожидается подорожание пластиковых окон на пять-семь процентов после пожара на производстве ПВХ из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Oknamedia.

Завод «РусВинил» в Кстово Нижегородской области является одним из основных производителей ПВХ-С для производства окон. Из-за остановки работы может случиться некоторый дефицит и рост цен. Осложняется ситуация малыми запасами у организации из-за низкого сезона. Предполагается, что товаров хватит на пару месяцев.

Если завод не восстановит производство, окна в России могут стать дороже на пять-семь процентов. Ситуацию может выправить ввоз китайского ПВХ, но до первых поступлений пройдёт порядка двух-трёх месяцев.

В Госдуме подорожала икра
В Госдуме подорожала икра

Напомним, пожар разгорелся на территории «Сибур-Кстово» 29 января после падения вражеского беспилотника. Ликвидировать возгорание сотрудникам МЧС удалось лишь спустя два дня. Вскоре сообщили об остановке отгрузки товара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar