День рождения витамина D: Диетолог рассказала, в каких продуктах искать этот микроэлемент

5 февраля считается «днём рождения» витамина D, так как именно в этот день 97 лет назад учёные впервые синтезировали указанный микроэлемент. Сегодня же каждый россиянин вне зависимости от места проживания может побаловать себя продуктами, которые богаты витамином D. Их разнообразие позволяет удовлетворить вкусовые предпочтения даже самых капризных гурманов из любых уголков нашей большой страны. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Сейчас наша экономика устроена таким образом, что практически нет таких региональных продуктов-эндемиков, которые доступны только жителям определённого региона, а другим недоступны. Даже если мы не живём у моря, рыба всё равно поступает на прилавки магазинов, и мы можем её купить Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам собеседницы издания, одним из самых богатых источников витамина D является жирная рыба, особенно печень трески или минтая. Не менее ценны в этом плане дикие морские обитатели вроде сельди или макрели. Скумбрия, лосось и икра тоже станут отличным выбором для восполнения запасов микроэлемента. Вдобавок они содержат омега-3 жирные кислоты. Наконец, не стоит забывать о яичных желтках, посоветовала Соломатина.

«У каждого народа есть свои предпочтения. Где-то чаще едят сало, так как больше разводят свиней, а где-то доступнее рыба, например, на Дальнем Востоке или Сахалине, где много икры. В других регионах, таких как Архангельск или Мурманск, больше трески и сельди. В Москве же можно найти всё: рыбу, сало, икру, рыжики, сметану, сливки, молоко — на любой вкус и кошелёк», — заключила врач.