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Регион
6 февраля, 03:17

Силы НАТО в Европе оказались недееспособны — отчёт ECA

ECA признала неспособность войск НАТО быстро развернуть силы в Европе

Евросоюз сталкивается с трудностями в обеспечении мобильности своих вооружённых сил. Согласно отчёту Европейской счётной палаты (ECA), ключевая цель коллективной обороны, то есть возможность оперативной передислокации основных сил внутри ЕС и за его пределами, всё ещё не достигнута.

«Несмотря на новые военные угрозы, задачи по созданию системы быстрого перемещения личного состава, снаряжения и боеприпасов в крупных масштабах так и не были достигнуты», — цитирует отчёт ECA Bloomberg.

Ещё в 2021 году ЕС выделил 1,7 миллиарда евро на развитие транспортной инфраструктуры для военных и гражданских. Однако уже к концу 2023 года эта сумма была исчерпана, а новые средства не предусмотрены аж до 2028-го. В счётной палате отметили, что имеющиеся деньги расходуются неравномерно и нерационально.

Кроме того, проблемы усугубляются отсутствием чёткой координации и чрезмерной бюрократией. Задержки с получением разрешений на перемещение военной техники и отсутствие иерархии в управлении мобильностью делают быстрые перемещения вооружений по ЕС невозможными в случае кризиса.

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Напомним, что в январе страны НАТО попытались оперативно перебросить сотни единиц техники в Восточную Европу для проведения крупнейших учений альянса Steadfast Dart 2025. В результате гражданские столкнулись с настоящим транспортным коллапсом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Тимур Хингеев
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