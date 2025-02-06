Силы НАТО в Европе оказались недееспособны — отчёт ECA

Евросоюз сталкивается с трудностями в обеспечении мобильности своих вооружённых сил. Согласно отчёту Европейской счётной палаты (ECA), ключевая цель коллективной обороны, то есть возможность оперативной передислокации основных сил внутри ЕС и за его пределами, всё ещё не достигнута.

«Несмотря на новые военные угрозы, задачи по созданию системы быстрого перемещения личного состава, снаряжения и боеприпасов в крупных масштабах так и не были достигнуты», — цитирует отчёт ECA Bloomberg.

Ещё в 2021 году ЕС выделил 1,7 миллиарда евро на развитие транспортной инфраструктуры для военных и гражданских. Однако уже к концу 2023 года эта сумма была исчерпана, а новые средства не предусмотрены аж до 2028-го. В счётной палате отметили, что имеющиеся деньги расходуются неравномерно и нерационально.

Кроме того, проблемы усугубляются отсутствием чёткой координации и чрезмерной бюрократией. Задержки с получением разрешений на перемещение военной техники и отсутствие иерархии в управлении мобильностью делают быстрые перемещения вооружений по ЕС невозможными в случае кризиса.