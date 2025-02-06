Можно выдыхать: Стало известно о судьбе Steam и других игровых сервисов в России
Депутат ГД Немкин: В России не планируют запрещать иностранные игровые сервисы
В Госдуме прокомментировали слухи о возможном запрете иностранных игровых сервисов в России, которые возникли на фоне внесения в Государственную думу законопроекта о маркировке контента таких платформ. По словам депутата Антона Немкина, указанных планов у парламентариев нет.
«Никаких запретов на деятельность иностранных площадок — да и вообще запретов игр как таковых — законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает — любые домыслы на этот счёт не имеют под собой никаких оснований», — рассказал он РИА «Новости».
По словам члена комитета ГД по информполитике, новая система маркировки призвана защитить детей от негативного влияния виртуального контента. Например, многие игры содержат элементы насилия, грубый язык и азартные механики.
«Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam», — подытожил Немкин.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы признал незаконной работу крупнейшей блокчейн-игры Age of Mars. Она распространяла персональные данные россиян без их согласия, включая имя, фамилию, отчество, дату рождения и фотографии.
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