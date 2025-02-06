Сухопутные силы США пополнилась рекордным за 15 лет числом новобранцев

В декабре 2024 года в Соединённых Штатах зафиксирован рекордный набор рекрутов в сухопутные войска. Желание служить ежедневно изъявляли почти 350 человек — это самый высокий показатель за последние 15 лет, сообщил президент США Дональд Трамп.

«После четырёх лет, в течение которых мы каждый месяц не выполняли плановые показатели по набору, только что было объявлено, что в декабре сухопутные войска США провели самый лучший набор за последние 15 лет», — заявил глава государства.

Трамп связал установленный рекорд с возрождением американского духа, которого страна не видела уже много лет.

О желании реформировать ВС США Трамп заявлял ещё до вступления в должность. В частности, политик хотел полностью очистить армию от трансгендеров*.