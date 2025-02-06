Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 04:16

Сухопутные силы США пополнилась рекордным за 15 лет числом новобранцев

Трамп: Сухопутные силы США набрали рекордное за 15 лет число новобранцев

В декабре 2024 года в Соединённых Штатах зафиксирован рекордный набор рекрутов в сухопутные войска. Желание служить ежедневно изъявляли почти 350 человек — это самый высокий показатель за последние 15 лет, сообщил президент США Дональд Трамп.

«После четырёх лет, в течение которых мы каждый месяц не выполняли плановые показатели по набору, только что было объявлено, что в декабре сухопутные войска США провели самый лучший набор за последние 15 лет», — заявил глава государства.

Трамп связал установленный рекорд с возрождением американского духа, которого страна не видела уже много лет.

Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину
Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину

О желании реформировать ВС США Трамп заявлял ещё до вступления в должность. В частности, политик хотел полностью очистить армию от трансгендеров*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar