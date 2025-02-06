Сухопутные силы США пополнилась рекордным за 15 лет числом новобранцев
Трамп: Сухопутные силы США набрали рекордное за 15 лет число новобранцев
В декабре 2024 года в Соединённых Штатах зафиксирован рекордный набор рекрутов в сухопутные войска. Желание служить ежедневно изъявляли почти 350 человек — это самый высокий показатель за последние 15 лет, сообщил президент США Дональд Трамп.
«После четырёх лет, в течение которых мы каждый месяц не выполняли плановые показатели по набору, только что было объявлено, что в декабре сухопутные войска США провели самый лучший набор за последние 15 лет», — заявил глава государства.
Трамп связал установленный рекорд с возрождением американского духа, которого страна не видела уже много лет.
О желании реформировать ВС США Трамп заявлял ещё до вступления в должность. В частности, политик хотел полностью очистить армию от трансгендеров*.
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