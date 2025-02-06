В Италии врач спас кошку от смерти и теперь может предстать перед судом

Заведующий отделением радиологии одной из больниц итальянского города Аоста может лишиться работы и предстать перед судом за то, что спас жизнь своей кошке. Об этом пишет газета The Guardian.

Джанлука Фанелли оказался под следствием после того, как использовал использовал томограф и ангиографическое оборудование медучреждения, чтобы поставить диагноз питомцу и провести ему операцию. Незадолго до этого киса по кличке Афина упала с крыши и получила травмы.

«Я знал, что спасти её можно только быстрым вмешательством», — цитирует врача британская газета.

По мнению следствия, действия врача можно квалифицировать как растрату государственных средств и лишение пациентов основных услуг. Дело передано городским прокурорам. Фанелли же утверждает, что воспользовался оборудованием после завершения рабочего дня, когда не было запланированных процедур для пациентов. Кроме того, врач готов компенсировать расходы больницы.