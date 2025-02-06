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Регион
6 февраля, 03:43

Силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую и Астраханскую области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион. Дроны удалось сбить сразу над несколькими городами.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — сообщил Слюсарь, добавив, что информации о пострадавших пока не поступало.

Кроме того, расчёты ЗРК отразила воздушное нападение на Ахтубинский район Астраханской области. Как сообщила местная администрация, повреждений и пострадавших не зафиксировано.

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Также в ночь на 6 февраля поработать пришлось и зенитным расчётам в Краснодарском крае. ВСУ пытались нанести удар по Приморско-Ахтарскому муниципальному округу.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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