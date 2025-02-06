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Регион
6 февраля, 05:28

Жертвой снегопадов на севере Японии стал один человек

Мощнейшие снегопады обрушились на северные районы Японии и погрузили Страну восходящего солнца в глубокие сугробы. По данным генсека кабмина страны Ёсимасы Хаяси, стихия уже унесла одну человеческую жизнь.

«Мы получили информацию об одном погибшем, четырёх пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, пяти пострадавших с лёгкими травмами», — отметили в правительстве.

Снежная буря практически полностью парализовала движение на автомобильных и железных дорогах в префектуре Хоккайдо. Более 130 внутренних авиарейсов были отменены, власти продолжают бороться с последствиями стихии.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thomas B Lee

Антон Голыбин
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