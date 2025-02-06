«Сложи оружие — сохрани жизнь»: Российские бойцы нанесли по ВСУ психологический удар
Российские военные «обстреляли» ВСУ агитационными снарядами с листовками
Бойцы группировки войск «Южная» нанесли «удар» по позициям ВСУ с применением реактивной системы залпового огня «Град», задействовав агитационные снаряды. Внутри каждого из них были листовки с призывом сложить оружие и сохранить себе жизнь. Об этом сообщили в Минобороны России.
Боевая агитационная работа РСЗО «Град». Видео © Telegram / Минобороны России
«Миссия заключается в том, чтоб противник сложил оружие, кто не желает воевать и хочет сохранить свою жизнь», — рассказал командир взвода с позывным «Птаха».
Ранее стало известно, что украинские командиры нередко убивают сослуживцев, которые сдаются в плен. С помощью предательских ударов они хотят убрать свидетелей собственных преступлений.
Telegram / Минобороны России