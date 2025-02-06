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Регион
6 февраля, 05:39

«Сложи оружие — сохрани жизнь»: Российские бойцы нанесли по ВСУ психологический удар

Российские военные «обстреляли» ВСУ агитационными снарядами с листовками

Бойцы группировки войск «Южная» нанесли «удар» по позициям ВСУ с применением реактивной системы залпового огня «Град», задействовав агитационные снаряды. Внутри каждого из них были листовки с призывом сложить оружие и сохранить себе жизнь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевая агитационная работа РСЗО «Град». Видео © Telegram / Минобороны России

«Миссия заключается в том, чтоб противник сложил оружие, кто не желает воевать и хочет сохранить свою жизнь», — рассказал командир взвода с позывным «Птаха».

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Ранее стало известно, что украинские командиры нередко убивают сослуживцев, которые сдаются в плен. С помощью предательских ударов они хотят убрать свидетелей собственных преступлений.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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