Бербок обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной на территории Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире N-tv обвинила Россию в попытках нарушить демократию в странах Евросоюза. Об этом дипломат заявила, комментируя серию диверсий с монтажной пеной, которая прокатилась по ФРГ в декабре. Напомним, что злоумышленники заполняли выхлопные трубы автомобилей строительным составом и расклеивали снимки вице-канцлера Роберта Хабека.
Бербок считает, что за произошедшим стоит Москва, которая таким образом пытается внести разлад и дестабилизировать непопулярные партии. Впрочем, никаких доказательств причастности РФ к хулиганствам глава МИД не привела.
Ранее стало известно, что Германия на самом деле не собирается полностью разрывать свои долгосрочные связи с Россией. Несмотря на введённые против России экономические санкции, ФРГ продолжает импортировать рекордные объёмы сжиженного природного газа.
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