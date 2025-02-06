Бербок обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной на территории Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире N-tv обвинила Россию в попытках нарушить демократию в странах Евросоюза. Об этом дипломат заявила, комментируя серию диверсий с монтажной пеной, которая прокатилась по ФРГ в декабре. Напомним, что злоумышленники заполняли выхлопные трубы автомобилей строительным составом и расклеивали снимки вице-канцлера Роберта Хабека.

Бербок считает, что за произошедшим стоит Москва, которая таким образом пытается внести разлад и дестабилизировать непопулярные партии. Впрочем, никаких доказательств причастности РФ к хулиганствам глава МИД не привела.