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Регион
6 февраля, 04:47

Бербок обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной на территории Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире N-tv обвинила Россию в попытках нарушить демократию в странах Евросоюза. Об этом дипломат заявила, комментируя серию диверсий с монтажной пеной, которая прокатилась по ФРГ в декабре. Напомним, что злоумышленники заполняли выхлопные трубы автомобилей строительным составом и расклеивали снимки вице-канцлера Роберта Хабека.

Бербок считает, что за произошедшим стоит Москва, которая таким образом пытается внести разлад и дестабилизировать непопулярные партии. Впрочем, никаких доказательств причастности РФ к хулиганствам глава МИД не привела.

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Ранее стало известно, что Германия на самом деле не собирается полностью разрывать свои долгосрочные связи с Россией. Несмотря на введённые против России экономические санкции, ФРГ продолжает импортировать рекордные объёмы сжиженного природного газа.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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