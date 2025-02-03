Германия втайне от союзников укрепляет энергетические связи с Россией
Spectator: Германия не намерена разрывать связи с Россией из-за энергетики
Германия на самом деле не собирается полностью разрывать свои долгосрочные связи с Россией. Как сообщает издание Spectator, несмотря на введенные против России экономические санкции, Европейский Союз продолжает импортировать рекордные объёмы сжиженного природного газа.
Интересно, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. В этом контексте важную роль, вероятно, играет немецкая государственная энергетическая компания. Это является одним из свидетельств того, что, несмотря на официальные заявления, Германия не планирует окончательно прекращать сотрудничество с Россией.
Автор статьи также отмечает, что Германия «пообещала отказаться» от российского газа и понесла значительные потери в этом процессе, стремясь представить свои действия как победу и шаг к энергетической независимости.
В ноябре прошлого года Министерство экономики Германии запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать российские поставки «до дальнейшего уведомления» с целью «защиты основных общественных интересов». Как сообщила газета Financial Times, это решение было принято после того, как компания объявила о планах по отгрузке российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле.
Напомним, что ранее Министерство финансов США объявило о введении новых антироссийских санкций, которые в Вашингтоне охарактеризовали как «наиболее значимые» меры против энергетического сектора России. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала это, заявив, что это попытка Джо Байдена «оставить след» перед уходом с поста. В ведомстве также подчеркнули, что новые ограничения создают «выжженную землю» для Дональда Трампа. При этом сам президент США признал, что введение новых ограничений приведёт к увеличению цен на бензин в стране.
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