Германия на самом деле не собирается полностью разрывать свои долгосрочные связи с Россией. Как сообщает издание Spectator, несмотря на введенные против России экономические санкции, Европейский Союз продолжает импортировать рекордные объёмы сжиженного природного газа.

Интересно, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. В этом контексте важную роль, вероятно, играет немецкая государственная энергетическая компания. Это является одним из свидетельств того, что, несмотря на официальные заявления, Германия не планирует окончательно прекращать сотрудничество с Россией.

Автор статьи также отмечает, что Германия «пообещала отказаться» от российского газа и понесла значительные потери в этом процессе, стремясь представить свои действия как победу и шаг к энергетической независимости.