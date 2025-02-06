Ушла эпоха: Запуск ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка стал последним в истории
РИАН: Запуск «Союза-2.1в» 5 февраля стал для ракеты последним
Ракета «Союз-2.1в», которая накануне была запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, совершила последний взлёт в своей истории. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«Больше пусков этой модели не планируется», — цитирует его агентство.
Напомним, что «Союз-2.1в» совершил дебютный пуск в 2013 году. С того момента в космос успешно отправились 13 таких ракет.
О запуске ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк ранее сообщили в Минобороны. По данным ведомства, носитель вывел на орбиту военные спутники.
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