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Регион
6 февраля, 04:36

Ушла эпоха: Запуск ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка стал последним в истории

РИАН: Запуск «Союза-2.1в» 5 февраля стал для ракеты последним

Ракета «Союз-2.1в», которая накануне была запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, совершила последний взлёт в своей истории. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Больше пусков этой модели не планируется», — цитирует его агентство.

Напомним, что «Союз-2.1в» совершил дебютный пуск в 2013 году. С того момента в космос успешно отправились 13 таких ракет.

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О запуске ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк ранее сообщили в Минобороны. По данным ведомства, носитель вывел на орбиту военные спутники.

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Антон Голыбин
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