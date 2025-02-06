Крупный пожар охватил многоэтажку на Манхэттене, идёт эвакуация
Пожарные службы Нью-Йорка (FDNY) сообщили о крупном возгорании в пятиэтажном жилом доме на 139-й улице в Гарлеме. По информации спасателей, огонь охватил несколько этажей здания.
На опубликованных кадрах видно, что пламя уже перекинулось на соседние строения. Над местом пожара поднимается густой дым. Экстренные службы развернули операцию с участием 170 специалистов и более 40 единиц техники. Жильцов эвакуируют.
Пожар в Нью-Йорке. Видео © X / FanaTeresafana / FDNY
Ранее в Калифорнии произошёл крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадали минимум шесть человек. Возгорание произошло на предприятии компании Martinez Refining Company.
X / FanaTeresafana