Крупный пожар охватил многоэтажку на Манхэттене, идёт эвакуация

Пожарные службы Нью-Йорка (FDNY) сообщили о крупном возгорании в пятиэтажном жилом доме на 139-й улице в Гарлеме. По информации спасателей, огонь охватил несколько этажей здания.

На опубликованных кадрах видно, что пламя уже перекинулось на соседние строения. Над местом пожара поднимается густой дым. Экстренные службы развернули операцию с участием 170 специалистов и более 40 единиц техники. Жильцов эвакуируют.

Пожар в Нью-Йорке. Видео © X / FanaTeresafana / FDNY