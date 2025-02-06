Мизулина допустила, что Х в России могут разблокировать

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в интервью ТАСС отметила, что в России есть основания для снятия блокировки с X (ранее Twitter). Она подчеркнула, что контент на платформе стал менее деструктивным и более свободным от цензуры, что может служить поводом для пересмотра ограничений.

Мизулина также указала на важность опоры на данные регуляторов, таких как Роскомнадзор, для принятия окончательного решения. Она отметила, что он может предоставить информацию о количестве удалённых по запросу материалов и тех, что остаются на платформе.

По её мнению, возможность разблокировки X уже актуальна, поскольку соцсеть обеспечивает быстрый доступ к новостям и информации. Мизулина добавила, что ситуация на момент блокировки значительно изменилась, и другие иностранные платформы также могут адаптировать свою риторику в ответ на политику США.