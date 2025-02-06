Учёные нашли способ расшифровки древнего послания из свитка, найденного у города Помпеи

Британским учёным при помощи виртуального моделирования удалось разобрать древний текст со свитка. Артефакт был найден полностью покрытым пеплом. Об этом сообщает CBS News.

«Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более чёткие изображения, и мы перейдём от перевода слов к переводу целых отрывков», — заявил руководитель проекта «Испытание Везувия» Стивен Парсонс.

Учёные занимаются расшифровкой одного из Геркуланумских свитков, который был обнаружен ещё в 18 веке на месте города Помпеи. Ранее его детальное изучение было практически невозможным из-за толстого слоя пепла. Однако использование синхротрона позволило изучить древний предмет, не повредив его.

Эксперимент проходил в рамках проекта «Испытания Везувия», суть которого состоит в том, что участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. Так в прошлом году сразу троим студентам удалось заработать 700 тысяч долларов за предложение использовать ИИ для распознания текста. Тогда данным способом удалось расшифровать 5% свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.