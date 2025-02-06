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6 февраля, 06:14

Учёные нашли способ расшифровки древнего послания из свитка, найденного у города Помпеи

Учёный Парсонс: Мы близки к полной расшифровке одного из Геркуланумских свитков

Британским учёным при помощи виртуального моделирования удалось разобрать древний текст со свитка. Артефакт был найден полностью покрытым пеплом. Об этом сообщает CBS News.

«Впервые в истории мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток. Осталось только получить более чёткие изображения, и мы перейдём от перевода слов к переводу целых отрывков», — заявил руководитель проекта «Испытание Везувия» Стивен Парсонс.

Учёные занимаются расшифровкой одного из Геркуланумских свитков, который был обнаружен ещё в 18 веке на месте города Помпеи. Ранее его детальное изучение было практически невозможным из-за толстого слоя пепла. Однако использование синхротрона позволило изучить древний предмет, не повредив его.

Эксперимент проходил в рамках проекта «Испытания Везувия», суть которого состоит в том, что участники предлагают способы обнаружения и расшифровки Геркуланумских свитков. Так в прошлом году сразу троим студентам удалось заработать 700 тысяч долларов за предложение использовать ИИ для распознания текста. Тогда данным способом удалось расшифровать 5% свитка, который оказался трактатом древнегреческих философов-эпикуреистов.

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Ранее сообщалось, что печать внука русского богатыря Добрыни Никитича найдена во время раскопок в Орле. С одной стороны она отмечена родовым знаком Рюриковичей, а с другой — кириллической буквой «П».

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Kandinsky / Life.ru

Мария Любицкая
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