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Регион
6 февраля, 06:05

ВСУ попытались атаковать север Астраханской области

ПВО отразила атаку беспилотников в Астраханской области

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников на Ахтубинский район Астраханской области. По информации администрации района, ущерба и пострадавших не зафиксировано.

В телеграм-канале сообщается, что была предпринята попытка атаки на север региона, но силовые структуры справились с угрозой без последствий.

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Напомним, 6 февраля в Ахтубинском районе и ЗАТО Знаменск была объявлена угроза от БПЛА. Ранее Астраханская область уже подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Однако предприятие приостановило работу заранее, что предотвратило выбросы и обеспечило безопасность местного населения.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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