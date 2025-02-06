ВСУ попытались атаковать север Астраханской области

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников на Ахтубинский район Астраханской области. По информации администрации района, ущерба и пострадавших не зафиксировано.

В телеграм-канале сообщается , что была предпринята попытка атаки на север региона, но силовые структуры справились с угрозой без последствий.

Напомним, 6 февраля в Ахтубинском районе и ЗАТО Знаменск была объявлена угроза от БПЛА. Ранее Астраханская область уже подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Однако предприятие приостановило работу заранее, что предотвратило выбросы и обеспечило безопасность местного населения.