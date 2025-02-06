Суд бессрочно заблокировал указ Трампа о правилах получения гражданства США

Суд американского штата Мэриленд на неопределённый срок заблокировал указ президента Дональда Трампа, который ограничивал получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщает газета New York Times.

В материале также уточняется, что действие нового предварительного судебного запрета распространяется на всю страну и, в отличие от временной блокировки суда Сиэтла, имеет силу в течение неопределённого срока. Отменить данное решение может только суд более высокой инстанции.