Суд бессрочно заблокировал указ Трампа о правилах получения гражданства США
NYT: Суд бессрочно заблокировал указ Трампа о правилах получения гражданства США
Суд американского штата Мэриленд на неопределённый срок заблокировал указ президента Дональда Трампа, который ограничивал получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщает газета New York Times.
«Исполнительный указ (Трампа) противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом», — приводит газета слова окружного судьи Мэриленда Дебры Бордман, напоминая, что ранее подобным образом поступил суд Сиэтла.
В материале также уточняется, что действие нового предварительного судебного запрета распространяется на всю страну и, в отличие от временной блокировки суда Сиэтла, имеет силу в течение неопределённого срока. Отменить данное решение может только суд более высокой инстанции.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому Соединённые Штаты в очередной раз прекратили членство во Всемирной организации здравоохранения. Причиной этого шага, по словам республиканца, стали несправедливые финансовые взносы Вашингтона в ВОЗ.
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