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6 февраля, 07:18

В России ожидают снижения цен на сливочное масло и яйца

«Известия»: В России цены на яйца и сливочное масло могут упасть на 5%

В России цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%. Этому поспособствует включение их в перечень социально значимых товаров. За них ретейлеры не берут вознаграждение с производителей, пишут «Известия».

Эксперты сообщили изданию, что цена снизится именно на размер бонусов в 5%, которые платили торговым сетям. По закону о торговле поставщики платят бонусы торговым сетям за размещение своего товара. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов пояснил, что стоимость для покупателя может упасть только в том случае, если не увеличится розничная наценка. Аналитики предполагают, что потребитель не почувствует каких-либо изменений, но производитель будет на вырученные деньги развиваться.

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Напомним, Правительство России внесло сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов питания, поэтому теперь производители освобождаются от выплаты вознаграждений розничным торговцам. Указано, что данное решение позволит производителям уменьшить расходы при поставках товаров в торговые сети и использовать сэкономленные средства для модернизации и расширения производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / itor

Николай Рюмин
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