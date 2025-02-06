В России ожидают снижения цен на сливочное масло и яйца

В России цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%. Этому поспособствует включение их в перечень социально значимых товаров. За них ретейлеры не берут вознаграждение с производителей, пишут «Известия».

Эксперты сообщили изданию, что цена снизится именно на размер бонусов в 5%, которые платили торговым сетям. По закону о торговле поставщики платят бонусы торговым сетям за размещение своего товара. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов пояснил, что стоимость для покупателя может упасть только в том случае, если не увеличится розничная наценка. Аналитики предполагают, что потребитель не почувствует каких-либо изменений, но производитель будет на вырученные деньги развиваться.