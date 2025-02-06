В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной

Министерство внутренних дел Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к запениванию выхлопных труб автомобилей в ФРГ. Об этом рассказал представитель ведомства Ларс Хармсен в ходе брифинга кабмина.

«Я хочу ещё раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются. Я не хотел бы забегать вперёд. Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплёки», — сообщил он журналистам.