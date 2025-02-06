В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной
МВД Германии не доказало причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами
В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Министерство внутренних дел Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к запениванию выхлопных труб автомобилей в ФРГ. Об этом рассказал представитель ведомства Ларс Хармсен в ходе брифинга кабмина.
«Я хочу ещё раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются. Я не хотел бы забегать вперёд. Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплёки», — сообщил он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в попытках нарушить демократию в странах Евросоюза. Об этом дипломат заявила, комментируя серию диверсий с монтажной пеной, которая прокатилась по ФРГ в декабре.