Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 07:36

В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной

МВД Германии не доказало причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами

В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Министерство внутренних дел Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к запениванию выхлопных труб автомобилей в ФРГ. Об этом рассказал представитель ведомства Ларс Хармсен в ходе брифинга кабмина.

«Я хочу ещё раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются. Я не хотел бы забегать вперёд. Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплёки», — сообщил он журналистам.

Германия втайне от союзников укрепляет энергетические связи с Россией
Германия втайне от союзников укрепляет энергетические связи с Россией

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в попытках нарушить демократию в странах Евросоюза. Об этом дипломат заявила, комментируя серию диверсий с монтажной пеной, которая прокатилась по ФРГ в декабре.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar