В подвалах Курахова нашли прячущегося бойца ВСУ

Правоохранительные органы задержали в Курахове в ДНР бойца ВСУ, который скрывался в подвале одного из домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полиция нашла военного ВСУ в подвале в ДНР. Видео © VK / МВД по Донецкой Народной Республике

«Сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооружённых формирований Украины», — указано в сообщении.

В МВД пояснили, что задержанным оказался 26-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где служил связистом. По данным полиции, мужчину передали представителям военной комендатуры. Также в подвале одного из домов в Курахове правоохранители нашли схрон с миномётными минами калибров 82 и 120 мм.