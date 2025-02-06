В подвалах Курахова нашли прячущегося бойца ВСУ
МВД: Полиция задержала скрывавшегося в подвале связиста ВСУ в Курахове
Военный ВСУ, найденный в Курахове в ДНР в подвале. Обложка © VK / МВД по Донецкой Народной Республике
Правоохранительные органы задержали в Курахове в ДНР бойца ВСУ, который скрывался в подвале одного из домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Полиция нашла военного ВСУ в подвале в ДНР. Видео © VK / МВД по Донецкой Народной Республике
«Сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооружённых формирований Украины», — указано в сообщении.
В МВД пояснили, что задержанным оказался 26-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где служил связистом. По данным полиции, мужчину передали представителям военной комендатуры. Также в подвале одного из домов в Курахове правоохранители нашли схрон с миномётными минами калибров 82 и 120 мм.
А ранее Life.ru писал, что снайпер ВСУ спрятался и три дня убивал мирных жителей Селидово в ДНР. Украинский военный укрывался в заброшенных квартирах, откуда и открывал огонь по всем, кто попадал в его зону поражения.