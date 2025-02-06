Войска киевского режима заминировали территорию Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики огромного угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском (украинское название Покровск). О злодеяниях ВСУ докладывает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник заминировал инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном, которая относится к шахтоуправлению «Покровское», — сказали в силовых структурах.

Предприятие расположено в 15 километрах к западу от Красноармейска. Источник отметил, что там ведутся активные бои.