Бойцы ВСУ заминировали крупнейшее угольное предприятие под Красноармейском
ТАСС: ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском
Войска киевского режима заминировали территорию Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики огромного угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском (украинское название Покровск). О злодеяниях ВСУ докладывает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник заминировал инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном, которая относится к шахтоуправлению «Покровское», — сказали в силовых структурах.
Предприятие расположено в 15 километрах к западу от Красноармейска. Источник отметил, что там ведутся активные бои.
Ранее украинские войска произвели очередную атаку на прибрежную линию города Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Известно, что жертв и пострадавших не зафиксировано. Также сообщается об отсутствии возгораний.
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