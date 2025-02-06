В Минобороны отчитались об уничтожении 28 дронов ВСУ за ночь
Расчёты российских зенитных комплексов поразили 28 украинских беспилотников в ночь на 6 февраля. Такими данными поделились в Минобороны РФ.
Больше всего дронов силам ПВО удалось приводнить над акваторией Азовского моря, куда рухнули 13 БПЛА. Ещё восемь дронов сбили над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и один — под Астраханью.
Между тем в аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Режим действовал около восьми часов, за это время один самолёт был вынужден уйти на запасной аэродром.
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