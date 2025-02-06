Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 04:24

В Минобороны отчитались об уничтожении 28 дронов ВСУ за ночь

Расчёты российских зенитных комплексов поразили 28 украинских беспилотников в ночь на 6 февраля. Такими данными поделились в Минобороны РФ.

Больше всего дронов силам ПВО удалось приводнить над акваторией Азовского моря, куда рухнули 13 БПЛА. Ещё восемь дронов сбили над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и один — под Астраханью.

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Приморско-Ахтарск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Приморско-Ахтарск

Между тем в аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Режим действовал около восьми часов, за это время один самолёт был вынужден уйти на запасной аэродром.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar