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Регион
6 февраля, 08:33

Бойцы ВСУ массово бегут с фронта, пишут польские СМИ

Onet: Военные ВСУ самолично покидают зону боевых действий в большом количестве

Большое количество военнослужащих ВСУ начало самовольно покидать зону боевых действий. Об этом пишет издание Onet.

«У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. А их всего 20. Ротации нет», — приводит издание слова одного из украинских бойцов.

Также в материале уточняется, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит достигает и даже превышает 50%. Недостача людей ощутима и на учебных полигонах в Польше, которые Украина использует для подготовки бойцов.

В подвалах Курахова нашли прячущегося бойца ВСУ
В подвалах Курахова нашли прячущегося бойца ВСУ

А ранее Life.ru писал, что снайпер ВСУ спрятался и три дня убивал мирных жителей Селидово в ДНР. Украинский военный укрывался в заброшенных квартирах, откуда и открывал огонь по всем, кто попадал в его зону поражения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
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