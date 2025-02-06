Бойцы ВСУ массово бегут с фронта, пишут польские СМИ

Большое количество военнослужащих ВСУ начало самовольно покидать зону боевых действий. Об этом пишет издание Onet.

«У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. А их всего 20. Ротации нет», — приводит издание слова одного из украинских бойцов.

Также в материале уточняется, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит достигает и даже превышает 50%. Недостача людей ощутима и на учебных полигонах в Польше, которые Украина использует для подготовки бойцов.