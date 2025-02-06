Группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва
Группа «Ленинград». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leningrad_on
Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал концерты группы по России впервые спустя два года затишья. Афиша появилась в официальном сообществе во «Вконтакте».
«6 июня Сергей Шнуров и легендарная группировка «Ленинград» устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены!», — говорится в посте.
Ранее Life.ru рассказал о новом альбоме группы «Ленинград». «Пластинка» под названием «Синяя богиня» вышла 29 ноября. По словам лидера группы, название альбома наиболее полно отражает его атмосферу.