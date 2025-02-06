Группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва

Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал концерты группы по России впервые спустя два года затишья. Афиша появилась в официальном сообществе во «Вконтакте».

«6 июня Сергей Шнуров и легендарная группировка «Ленинград» устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены!», — говорится в посте.