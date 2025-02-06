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Регион
6 февраля, 08:52

Группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва

Группа «Ленинград». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leningrad_on

Группа «Ленинград». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leningrad_on

Лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал концерты группы по России впервые спустя два года затишья. Афиша появилась в официальном сообществе во «Вконтакте».

«6 июня Сергей Шнуров и легендарная группировка «Ленинград» устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены!», — говорится в посте.

Шнуров через суд вернул организаторам 165 млн рублей за отменённые концерты
Шнуров через суд вернул организаторам 165 млн рублей за отменённые концерты

Ранее Life.ru рассказал о новом альбоме группы «Ленинград». «Пластинка» под названием «Синяя богиня» вышла 29 ноября. По словам лидера группы, название альбома наиболее полно отражает его атмосферу.

Мария Любицкая
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