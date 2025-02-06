Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 08:25

Удар нанесён в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

Лебедев: В подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар по заводу «Мотор Сич»

Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в Запорожье, контролируемом Киевом, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что атака затронула завод «Мотор Сич» и соседние предприятия, где производили важные детали для БПЛА. По его словам, в результате удара, скорее всего, было уничтожено оборудование, использовавшееся для изготовления этих компонентов.

«Искандер» уничтожил ВСУшников и наёмников под Харьковом
«Искандер» уничтожил ВСУшников и наёмников под Харьковом

Тем временем по академии Нацгвардии Украины в Харькове был нанесён удар, в результате, предварительно, уничтожены полковники ВСУ и представители стан НАТО. Атаку осуществили во время какого-то важного совещания, потому что столько «важных целей» одновременно были в здании.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar