Удар нанесён в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье
Лебедев: В подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар по заводу «Мотор Сич»
Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в Запорожье, контролируемом Киевом, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что атака затронула завод «Мотор Сич» и соседние предприятия, где производили важные детали для БПЛА. По его словам, в результате удара, скорее всего, было уничтожено оборудование, использовавшееся для изготовления этих компонентов.
Тем временем по академии Нацгвардии Украины в Харькове был нанесён удар, в результате, предварительно, уничтожены полковники ВСУ и представители стан НАТО. Атаку осуществили во время какого-то важного совещания, потому что столько «важных целей» одновременно были в здании.
Life.ru / Шедеврум