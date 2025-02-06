Под Херсоном нашли останки более 280 человек, замученных нацистами в годы ВОВ

В Херсонской области обнаружили останки 283 человек, которых замучили немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В их числе — останки 45 детей, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ (СК).

«На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В СК дополнили, что немцы пытали мирных граждан, издевались и устрашали их, несмотря на возраст и состояние здоровья. Кроме того, захватчики массово расстреливали людей, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы. В ведомстве указали, что в рамках расследования дела о геноциде в годы ВОВ достоверно установлены факты намеренного уничтожения граждан СССР фашистскими захватчиками в Херсонской области.