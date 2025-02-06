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Регион
6 февраля, 08:54

Под Херсоном нашли останки более 280 человек, замученных нацистами в годы ВОВ

СК: В Херсонской области обнаружили останки более 280 погибших времён ВОВ

В Херсонской области обнаружили останки 283 человек, которых замучили немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В их числе — останки 45 детей, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ (СК).

«На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В СК дополнили, что немцы пытали мирных граждан, издевались и устрашали их, несмотря на возраст и состояние здоровья. Кроме того, захватчики массово расстреливали людей, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы. В ведомстве указали, что в рамках расследования дела о геноциде в годы ВОВ достоверно установлены факты намеренного уничтожения граждан СССР фашистскими захватчиками в Херсонской области.

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А ранее Life.ru писал, что в Бресте нашли останки почти 40 человек на месте бывшего концлагеря СС «Красные казармы». Останки принадлежат лицам в возрастном диапазоне от около 14-16 лет до около 50-60 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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