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Регион
6 февраля, 08:56

В Петербурге из окна во время обысков выпал известный бард Вадим Стройкин

Бард Вадим Стройкин. Обложка © vadimstroykin.ru

Бард Вадим Стройкин. Обложка © vadimstroykin.ru

Знаменитый екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге. Это произошло во время обыска в его квартире на улице Парфёновской. Спасти музыканта не удалось, он скончался на месте.

Как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», правоохранители нанесли визит к преподавателю по гитаре, поэту и экс-радиоведущему «Эхо Москвы — Екатеринбург» в рамках дела, возбуждённого по экстремистской статье. Под выдуманным предлогом Стройкин вышел в другую комнату, где и выпал из окна.

Вадим Стройкин родился на Урале. Как он сам делился с пользователями Сети, его родители были работниками секретного предприятия. Сам бард окончил Британскую школу журналистики, после чего некоторое время трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни». Позднее музыкант также основал турфирму «Камелот-тур», всё свободное время он посвящал игре на гитаре.

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Мария Любицкая
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