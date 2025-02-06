В Петербурге из окна во время обысков выпал известный бард Вадим Стройкин

Знаменитый екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге. Это произошло во время обыска в его квартире на улице Парфёновской. Спасти музыканта не удалось, он скончался на месте.

Как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», правоохранители нанесли визит к преподавателю по гитаре, поэту и экс-радиоведущему «Эхо Москвы — Екатеринбург» в рамках дела, возбуждённого по экстремистской статье. Под выдуманным предлогом Стройкин вышел в другую комнату, где и выпал из окна.

Вадим Стройкин родился на Урале. Как он сам делился с пользователями Сети, его родители были работниками секретного предприятия. Сам бард окончил Британскую школу журналистики, после чего некоторое время трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни». Позднее музыкант также основал турфирму «Камелот-тур», всё свободное время он посвящал игре на гитаре.