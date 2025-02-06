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Регион
6 февраля, 09:06

В возрасте 65 лет умер ректор Северо-Кавказского исламского университета Чочаев

Шарабуттин Чочаев. Обложка © Telegram / ДУМ КЧР

Шарабуттин Чочаев. Обложка © Telegram / ДУМ КЧР

В Кабардино-Балкарии на 66-м году жизни умер ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев. Он внёс значительный вклад в поддержание межконфессионального и межнационального согласия в республике, сообщил глава региона Казбек Коков.

«Чочаев внёс огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты», — написал он в телеграм-канале.

Коков отметил, что Чочаев посвятил себя развитию исламского образования и как мудрый наставник и педагог воспитал множество достойных студентов. Причина смерти ректора не раскрывается.

Шарабуттин Юсупович Чочаев с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР и был заместителем председателя этого управления. С 1998 года он руководил исламским институтом при ДУМ КБР, а с 2007 года занимал пост ректора Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.

Ранее сообщалось о смерти заместителя председателя правления Российского финансово-банковского союза и вице-президента Совета Ассоциации банков России Олега Прексина. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

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