Украинская телеведущая работала уборщицей в Швеции, но её уволили из-за депрессии

Украинская телеведущая Ирина Литвин-Комаровская уволена с должности уборщицы в Швеции. Женщина не приходила на работу в течение трёх дней без уважительной причины. На своей странице в Facebook* она жаловалась на депрессивные состояния, вызванные переездом и стрессом.

«У меня появилась ещё одна проблема: из-за того, что я постоянно плачу (это может длиться часами), слёзы разъели слизистую глаз. <...> На следующей неделе я очень надеюсь попасть к так называемому семейному доктору (это ещё тот квест для неграждан страны) и именно он будет решать, давать ли мне больничный, благодаря которому я могу получить «хоть какую-нибудь компенсацию», — писала телеведущая ещё до увольнения.

Однако в назначенный день утром семейный врач так и не позвонил беженке. Позже Комаровской перезвонили из больницы и сказали, что её врач заболел и для неё найдут новое время записи. Это усугубило и без того плохую ситуацию. Через несколько часов экс-телеведущей позвонили с работы и попросили её подписать документы об увольнении.

«Я не виню компанию, у них есть правила, они и так долго шли мне на встречу и ждали заключения врача. Мне очень жаль себя – пишу честно. Если бы я жила здесь на социальные выплаты, может, было бы не так досадно, но я работала здесь почти все время, делала все ответственно, платила налоги на уровне со всеми», — подчеркнула Комаровская.

Раньше Комарвская работала телеведущей программ «Доброе утро, Украина!» на ТРК «Эра» и «Спорт-репортёр» на Новом канале.

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