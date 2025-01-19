Европе предрекли новую угрозу после окончания украинского конфликта

После завершения конфликта на Украине многие беженцы начнут возвращаться в родную страну. Из-за массового оттока мигрантов Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы. Это будет способствовать росту инфляции и усилит напряжённость на рынке труда, передаёт агентство Reuters.

«Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской СВО, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. <...> Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — говорится в статье.