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Регион
19 января, 18:46

Европе предрекли новую угрозу после окончания украинского конфликта

Reuters: Европу ждёт отток рабочей силы после завершения украинского конфликта

После завершения конфликта на Украине многие беженцы начнут возвращаться в родную страну. Из-за массового оттока мигрантов Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы. Это будет способствовать росту инфляции и усилит напряжённость на рынке труда, передаёт агентство Reuters.

«Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской СВО, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. <...> Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — говорится в статье.

Однако есть и вероятность, что украинцы не захотят покидать свои рабочие места в Европе. На это может повлиять нестабильная ситуация с заключением мирного договора, а также положение дел в стране.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп решительно настроен завершить конфликт на Украине. На фронте полагают, что военные действия закончатся после взятия ВС РФ Красноармейска (украинское название — Покровск).

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Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Полина Никифорова
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