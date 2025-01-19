Реинтеграция СССР неизбежна, поэтому в будущем Украина может войти в состав России. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский. Он поддержал позицию члена Совбеза и помощника президента РФ Николая Патрушева, который считает, что Незалежная может прекратить своё существование уже в 2025 году.

Эксперт отметил, что разделение СССР не имело под собой никаких реальных оснований, а большинство адекватных жителей постсоветского пространства продолжают тяготеть к нашей стране. Более того, РФ не нужно усиление Запада на Украине. Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» добавил, что финансирование проектов «антироссия» продолжается, однако Москва должна определить границы будущего СССР.