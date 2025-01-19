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Регион
19 января, 13:44

«Обречены жить вместе»: Политолог заявил о неизбежной реинтеграции Украины в Россию

Политолог Аграновский: Украина может войти в состав России

Реинтеграция СССР неизбежна, поэтому в будущем Украина может войти в состав России. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский. Он поддержал позицию члена Совбеза и помощника президента РФ Николая Патрушева, который считает, что Незалежная может прекратить своё существование уже в 2025 году.

Эксперт отметил, что разделение СССР не имело под собой никаких реальных оснований, а большинство адекватных жителей постсоветского пространства продолжают тяготеть к нашей стране. Более того, РФ не нужно усиление Запада на Украине. Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» добавил, что финансирование проектов «антироссия» продолжается, однако Москва должна определить границы будущего СССР.

«Возможно, в начале это будет союз народов. Мы исторически обречены жить вместе — надо понимать, что не просто так все народы сложились в одно государство», — подчеркнул политолог.

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Напомним, ранее Николай Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году. Кроме того, помощник президента заявил, что Молдавия из-за антироссийской политики рискует перестать существовать.

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Shutterstock / FOTODOM / AI Generator

Борис Эльфанд
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