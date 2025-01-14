Патрушев: Молдавия из-за антироссийской политики рискует перестать существовать
Политика Кишинёва, направленная против Москвы, может закончиться тем, что Молдавия либо станет частью другого государства, либо попросту исчезнет. Таким мнением поделился постоянный член Совета безопасности России и помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.
Он подчеркнул, что молдавские власти сами усугубляют ситуацию, активно продвигая русофобскую риторику. Патрушев также указал на энергетический кризис в стране, возложив вину за него на Кишинев, который, по его словам, «слепо подчиняется указаниям Брюсселя».
«Не исключаю, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит своё существование», — пророчит Патрушев.
В качестве примера он привел Украину, где неонацизм и русофобия стали причинами краха страны задолго до начала специальной военной операции.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который обвинил её в пропаганде. Она отметила, что иностранному дипломату следовало бы попытаться более тщательно опровергнуть аргументы, представленные российской стороной.
ТАСС / Михаил Метцель