Политика Кишинёва, направленная против Москвы, может закончиться тем, что Молдавия либо станет частью другого государства, либо попросту исчезнет. Таким мнением поделился постоянный член Совета безопасности России и помощник президента Николай Патрушев в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что молдавские власти сами усугубляют ситуацию, активно продвигая русофобскую риторику. Патрушев также указал на энергетический кризис в стране, возложив вину за него на Кишинев, который, по его словам, «слепо подчиняется указаниям Брюсселя».

«Не исключаю, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит своё существование», — пророчит Патрушев.

В качестве примера он привел Украину, где неонацизм и русофобия стали причинами краха страны задолго до начала специальной военной операции.