Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 11:46

«Флаг ему в руки»: Политолог оценил шансы Трампа наладить диалог между РФ и Украиной

Политолог Бовт: Трамп не сможет сблизить переговорные позиции РФ и Украины

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет сблизить переговорные позиции России и Украины, полагает кандидат исторических наук Георгий Бовт. По его словам, между двумя странами отсутствуют основания для компромисса, потому что взгляды Москвы и Киева кардинально отличаются.

«Я не вижу никаких основ для компромисса между нынешним руководством РФ и нынешним руководством Украины. Если кто-то видит, и Трамп там видит — ну, флаг ему в руки», — сыронизировал политолог.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что конфликт может быть решён путём поиска компромиссов, однако Украину не устраивают требования по территориям, а РФ высказывает претензии в адрес НАТО. Эксперт выразил сомнения, что все эти вопросы могут быть закрыты в ближайшее время.

Германия не может поверить, что Трамп и Путин заключат договор по Украине
Германия не может поверить, что Трамп и Путин заключат договор по Украине

Тем не менее, ранее эксперт указал на готовность Зеленского к уступкам. Кроме того, в Британии раскрыли, когда Трамп урегулирует конфликт на Украине. К слову, Трампа предупредили о риске потерять репутацию из-за Украины.

Обложка ©

pixabay / geralt

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar