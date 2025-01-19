«Флаг ему в руки»: Политолог оценил шансы Трампа наладить диалог между РФ и Украиной
Политолог Бовт: Трамп не сможет сблизить переговорные позиции РФ и Украины
Избранный президент США Дональд Трамп не сможет сблизить переговорные позиции России и Украины, полагает кандидат исторических наук Георгий Бовт. По его словам, между двумя странами отсутствуют основания для компромисса, потому что взгляды Москвы и Киева кардинально отличаются.
«Я не вижу никаких основ для компромисса между нынешним руководством РФ и нынешним руководством Украины. Если кто-то видит, и Трамп там видит — ну, флаг ему в руки», — сыронизировал политолог.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что конфликт может быть решён путём поиска компромиссов, однако Украину не устраивают требования по территориям, а РФ высказывает претензии в адрес НАТО. Эксперт выразил сомнения, что все эти вопросы могут быть закрыты в ближайшее время.
Тем не менее, ранее эксперт указал на готовность Зеленского к уступкам. Кроме того, в Британии раскрыли, когда Трамп урегулирует конфликт на Украине. К слову, Трампа предупредили о риске потерять репутацию из-за Украины.
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