«Флаг ему в руки»: Политолог оценил шансы Трампа наладить диалог между РФ и Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет сблизить переговорные позиции России и Украины, полагает кандидат исторических наук Георгий Бовт. По его словам, между двумя странами отсутствуют основания для компромисса, потому что взгляды Москвы и Киева кардинально отличаются.

«Я не вижу никаких основ для компромисса между нынешним руководством РФ и нынешним руководством Украины. Если кто-то видит, и Трамп там видит — ну, флаг ему в руки», — сыронизировал политолог.