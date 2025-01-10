«Украина сломается»: Раскрыт прогноз с фронта о сроках завершения СВО
Обозреватель Чертинов считает, что СВО закончится в 2025 году
Российский офицер поделился прогнозом о сроках завершения СВО. На фронте считают, что Украина падёт уже в 2025 году после взятия ВС РФ Красноармейска (украинское название — Покровск). Слова военного приводит обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов, который также считает, что боевые действия на Украине близятся к своему завершению.
«Перед Новым годом я сделал прогноз, что Украина сломается в 2025-м. А после Нового года поговорил с одним нашим офицером с Херсонского направления, который мне его подтвердил. Именно такое ощущение у многих наших бойцов», — отметил Чертинов.
Он также обратил внимание на непростое положение украинской армии, которая терпит поражение за поражением. Хотя ещё полтора года назад вэсэушники имели значительный перевес по количеству дронов, а в плане артиллерии были наравне с ВС РФ. Теперь же российские военные имеют преимущество — на десять выстрелов с нашей стороны приходится один украинский.
«Людей [у ВСУ] тоже стало меньше, и нет прежнего остервенения. Ощутимый провал у врага наступил где-то в начале осени», — отметил эксперт.
По мнению офицера, с которым общался Чертинов, Украина рухнет сразу после взятия русскими Покровска. Это один из самых стратегически важных объектов, оставшийся у Киева в Донбассе, который продолжает снабжать страну углём. Однако сейчас российская армия уверенно продвигается в сторону населённого пункта. Путь к нему, в частности, открыло освобождение села Новотроицкое в ДНР в конце декабря. О том, что дела у украинских бойцов плохи, понимают даже на Западе, где пресса пишет о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ. Также своё бедственное положение осознают и сами украинцы, которые заранее готовят Покровск к обороне, подтягивая туда большую часть войск.
Telegram / V_Zelenskiy_official