Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 11:11

«Украина сломается»: Раскрыт прогноз с фронта о сроках завершения СВО

Обозреватель Чертинов считает, что СВО закончится в 2025 году

Российский офицер поделился прогнозом о сроках завершения СВО. На фронте считают, что Украина падёт уже в 2025 году после взятия ВС РФ Красноармейска (украинское название — Покровск). Слова военного приводит обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов, который также считает, что боевые действия на Украине близятся к своему завершению.

«Перед Новым годом я сделал прогноз, что Украина сломается в 2025-м. А после Нового года поговорил с одним нашим офицером с Херсонского направления, который мне его подтвердил. Именно такое ощущение у многих наших бойцов», — отметил Чертинов.

«Большая катастрофа»: Британский эксперт оценил положение ВСУ перед битвой за Покровск
«Большая катастрофа»: Британский эксперт оценил положение ВСУ перед битвой за Покровск

Он также обратил внимание на непростое положение украинской армии, которая терпит поражение за поражением. Хотя ещё полтора года назад вэсэушники имели значительный перевес по количеству дронов, а в плане артиллерии были наравне с ВС РФ. Теперь же российские военные имеют преимущество — на десять выстрелов с нашей стороны приходится один украинский.

«Людей [у ВСУ] тоже стало меньше, и нет прежнего остервенения. Ощутимый провал у врага наступил где-то в начале осени», — отметил эксперт.

По мнению офицера, с которым общался Чертинов, Украина рухнет сразу после взятия русскими Покровска. Это один из самых стратегически важных объектов, оставшийся у Киева в Донбассе, который продолжает снабжать страну углём. Однако сейчас российская армия уверенно продвигается в сторону населённого пункта. Путь к нему, в частности, открыло освобождение села Новотроицкое в ДНР в конце декабря. О том, что дела у украинских бойцов плохи, понимают даже на Западе, где пресса пишет о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ. Также своё бедственное положение осознают и сами украинцы, которые заранее готовят Покровск к обороне, подтягивая туда большую часть войск.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar