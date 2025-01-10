Российский офицер поделился прогнозом о сроках завершения СВО. На фронте считают, что Украина падёт уже в 2025 году после взятия ВС РФ Красноармейска (украинское название — Покровск). Слова военного приводит обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов, который также считает, что боевые действия на Украине близятся к своему завершению.

«Перед Новым годом я сделал прогноз, что Украина сломается в 2025-м. А после Нового года поговорил с одним нашим офицером с Херсонского направления, который мне его подтвердил. Именно такое ощущение у многих наших бойцов», — отметил Чертинов.

Он также обратил внимание на непростое положение украинской армии, которая терпит поражение за поражением. Хотя ещё полтора года назад вэсэушники имели значительный перевес по количеству дронов, а в плане артиллерии были наравне с ВС РФ. Теперь же российские военные имеют преимущество — на десять выстрелов с нашей стороны приходится один украинский.