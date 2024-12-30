Стало известно о подготовке ВСУ к обороне Покровска перед наступлением российских бойцов

ВСУ в связи с успехами ВС РФ в спешке стягивают большую часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (украинское название —Покровск). Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.