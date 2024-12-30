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Регион
30 декабря, 05:45

Стало известно о подготовке ВСУ к обороне Покровска перед наступлением российских бойцов

ТАСС: ВСУ стянули большую часть войск к границе с Днепропетровской областью

ВСУ в связи с успехами ВС РФ в спешке стягивают большую часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (украинское название —Покровск). Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

«Зафиксирована переброска украинских сил в районы населённых пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вэсэушники таким образом хотят подготовить рубежи к обороне. По данным инсайдеров, российские силы стремительно продвигаются на Покровском направлении, в связи с чем украинское командование даже было вынуждено сменить командующего обороной Красноармейска (Покровска) и Курахово. Силу российской армии уже отметили на Западе, где пресса пишет о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ. По имеющимся прогнозам, с сентября по ноябрь российские бойцы взяли под свой контроль более 600 квадратных миль (около 1554 кв. км) территорий. А до конца года могут освободить ещё 200-300 квадратных миль (примерно 518-777 кв. км). Ожидается, что в скором времени Покровск ждёт участь Артёмовска и Угледара.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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