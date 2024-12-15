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Регион
15 декабря, 14:23

Покровск в ближайшие дни ждёт участь Артёмовска и Угледара, считают в Британии

Аналитик Меркурис: Бойцы ВСУ вскоре перестанут подчиняться приказам из Киева

Подразделения ВСУ в скором времени перестанут подчиняться поступающим из Киева приказам. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в личном блоге на YouTube.

«Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артёмовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход»,полагает эксперт.

Он также отметил, что риск обрушения грозит всей линии обороны ВСУ, но самая плачевная ситуация сложилась вокруг Покровска. По информации Меркуриса, проблема кадрового голода в украинской армии стоит всё более остро на фоне высоких потерь и общего истощения, что делает практически неосуществимым проведение наступательных операций против ВС РФ, превосходящих войска Незалежной по численности и занимающих всё новые ключевые позиции с каждым днём.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Киев снял с должности командующего обороной Покровска и Курахово генерала Александра Луценко и поставил на его место генерала Александра Тарнавского. В Общественной палате РФ по интеграции новых регионов такое решение объяснили катастрофическим положением украинских войск на этом участке фронта.

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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Юрий Лысенко
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