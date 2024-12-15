Покровск в ближайшие дни ждёт участь Артёмовска и Угледара, считают в Британии

Подразделения ВСУ в скором времени перестанут подчиняться поступающим из Киева приказам. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в личном блоге на YouTube.

«Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артёмовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход», — полагает эксперт.